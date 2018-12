'Ik heb niks met en niks tegen Ko Vester'

Fractievoorzitter Wim Moinat van de SP in de Drentse Staten is onaangenaam verrast dat Statenlid Ko Vester de partij verlaat, maar wel zijn Statenzetel houdt.

Vester liet eerder al weten dat hij in zijn ogen geen zetelroof pleegt. Fractievoorzitter Moinat vindt van wel. "Het is wel een zwaar woord", weet hij. "Ik heb het zelf niet naar voren gebracht, maar mij is gevraagd of ik het zetelroof vind. En ik vind van wel."Volgens Vester is er geen sprake van zetelroof, omdat de huidige bestuursperiode van de Staten nog maar drie maanden duurt. Op zich kan Moinat daar nog wel inkomen. "Voordat iemand geïnstalleerd is, is het al februari. Praktisch heeft het misschien geen effect, maar het is gewoon niet netjes."Vester zit bijna twaalf jaar in de Staten. Hij is boos over de gang van zaken binnen zijn partij richting de Statenverkiezingen van maart en heeft zijn lidmaatschap opgezegd . Hij voelt zich onterecht aan de kant gezet. Zo kwam hij niet voor op de concept-kandidatenlijst. Moinat begrijpt de teleurstelling van Vester, maar wil er niet al te veel woorden aan vuilmaken.Is deze onrust schadelijk voor de provinciale SP? "Ik vind dit niet gewenst", zegt Moinat. "Maar het is een keuze van Ko om het op deze manier te doen. Dit is zijn verantwoordelijkheid."Het is nog niet duidelijk of Moinat en Vester met elkaar in gesprek gaan. "Ko gaat eerst op vakantie, na die tijd zien we wel. Ik heb niks met Ko en ik heb niks tegen Ko. En voor zover ik weet hij ook niet met mij. Maar het is niet fijn gelopen voor hem."