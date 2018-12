Metaalsector Emmen legt opnieuw het werk neer

Medewerkers in de metaalsector in Emmen leggen vanaf morgen twee dagen het werk neer. Onder meer werknemers van Draka, VDL Wientjes, Rademakers en Residio doen mee aan de staking.

Volgens vakbonden FNV en CNV gaat het om zo'n 250 metaalwerkers die gaan staken. De werkonderbreking is onderdeel van een lange reeks van stakingen. Duizenden mensen leggen in het Nederland om de beurt het werk neer.De vakbonden eisen een betere cao voor de werknemers. Zo willen ze onder meer een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent. Ook moet er een regeling komen zodat jongeren een vaste baan krijgen, terwijl ouderen gezond de pensioenleeftijd halen.Afgelopen oktober werd er ook al gestaakt in Emmen. Vorige week gebeurde dat nog in de metaalsector in Hoogeveen. Daar ontstond ophef nadat er luchtbuksen werden gebruikt bij de staking. Dat krijgt mogelijk nog een staartje. De politie kijkt namelijk of er strafbare feiten zijn gepleegd. Ook de gemeente noemde deze vorm van demonstreren 'volstrekt ontoelaatbaar'.FNV en CNV gaven gisteren aan spijt te hebben van de actie met luchtbuksen. "Wij realiseren ons juist vanwege alle commotie dat het beter zou zijn geweest als we voor een ander actiemiddel hadden gekozen", liet FNV-bestuurder Marijke Eggengoor weten.