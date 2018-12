'Drenthe is Europese sportregio geworden dankzij naoberschap'

"De onderscheiding van Drenthe als Europese Sportregio 2019 hebben we te danken aan het naoberschap in de provincie." Dat zegt programmamanager Hans Derks van Drenthe Beweegt.

In andere landen zeggen ze dat mensen niets voor anderen doen, tenzij ze er zelf beter van worden. Dat is in Drenthe echt anders. Hans Derks, programmamanager Drenthe Beweegt