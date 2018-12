Deel dit artikel:













Gerrie Hempen volgt Jan ten Kate op in gemeente De Wolden Hempen is voorgedragen als nieuwe wethouder van gemeente De Wolden (foto: Gemeente De Wolden)

Gerrie Hempen van Gemeentebelangen is voorgedragen als nieuwe wethouder van gemeente De Wolden.

Hempen volgt wethouder Jan ten Kate op. Ten Kate verruilt de Wolden voor Hardenberg, waar hij op 18 december wethouder wordt.



Sinds 2014 zit Hempen in de gemeenteraad voor Gemeentebelangen en sinds maart van dit jaar is ze fractievoorzitter. Voor de benoeming van Hempen als wethouder is de instemming van de raad nodig. Dit gebeurt op 20 december 2018 tijdens de raadsvergadering.