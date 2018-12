Staten gooien PVV-plan bij energiediscussie in prullenbak

De Drentse PVV mist burgers aan klimaattafels bij het overleg over de Drentse Energie Strategie. PVV wil dat onafhankelijke burgers aan de overlegtafels aansluiten.

Alleen zo worden de overleggen over klimaat en duurzame energie transparanter, zonder achterkamertjespolitiek en ondemocratische besluitvorming, zonder inwoners te betrekken, zo zei PVV-Statenlid Bert Vorenkamp in Provinciale Staten.Ook moet volgens Vorenkamp het taalgebruik bij dit soort overlegtafels eenvoudiger en begrijpelijker. Alleen hiervoor kreeg de PVV’er steun van andere Statenfracties, de rest van zijn plannen werd resoluut naar de prullenbak verwezen.Volgens de PVV voelen veel inwoners zich overvallen door plannen om duurzame energie op te wekken. Vorenkamp verwijst naar hoe het gaat met initiatieven voor zonneparken in Borger-Odoorn en Hoogeveen. Vorenkamp: “Ze hadden de kleine advertentie in het wekelijkse huis-aan-huis blad gemist.” En hij zei het niet, maar de PVV wil geen windmolens op land dus ook niet in de Veenkoloniën. En echt fan van zonneparken zijn ze ook niet.Maar Vorenkamp kreeg geen enkele steun voor zijn plan. Om twee redenen. Volgens de andere Statenfracties worden inwoners wel betrokken bij het maken van klimaatafspraken en plannen voor de winning van duurzame energie.En de fracties kunnen niet geloven dat de PVV serieus werk wil maken van het klimaat en duurzame energie. PvdA’er Hendrikus Loof: “Kwesties over klimaatverbetering en verduurzaming worden hier in onze Staten vaak door iedereen gesteund, behalve de PVV.” Klaas Neutel van het CDA merkte cynisch op: “Ik ben blij dat de PVV de klimaatgesprekken eindelijk omarmt.” Neutel vroeg zich ook af wie die onafhankelijke burgers van de PVV dan zijn en aan welke kwalificaties ze dan moeten voldoen.Gedeputeerde Henk Brink reageerde scherp richting de PVV. “Ik vind het jammer dat u constant de indruk wekt dat hier mensen zitten die niet luisteren of het democratisch proces niet hoog in het vaandel hebben. Veel burgers zitten in Staten, gemeenteraden, belangengroepen en waterschappen.” Dus hun mening wordt volgens Brink wel degelijk gehoord bij de gesprekken over de Regionale Energie Strategie. “En ja, we zullen met elkaar klimaatverandering tegen moeten gaan, dus ja, er gaat wat voor de Drentse inwoners veranderen. Wij hebben het volste vertrouwen dat gemeenten dit goed oppakken.”Het debat werd vinnig toen GroenLinks-voorman Hans Kuipers zich in de discussie tot PVV’er Vorenkamp richtte: “Wat er uit Den Haag of Brussel van bovenaf wordt opgelegd is voor u nooit goed, en nu wilt u vanuit Provinciale Staten aan de gemeenten wel opleggen hoe ze de discussie over de Regionale Energie Strategie moeten aanpakken en inrichten."De discussie en plannenmakerij over de winning van duurzame energie in Drenthe wordt momenteel gevoerd in alle gemeenten. Dat moet uiteindelijk leiden tot één totale Drentse Regionale Energie Strategie waar ook de provincie zich in kan vinden en die past in de nieuwe omgevingsvisie Ook tussen PvdA’er Loof en Vorenkamp botste het in het debat. Loof is het zat dat de PVV constant overal achterkamertjespolitiek en samenzweringstheorieën ziet. Korenkamp voelde zich door Loof in het debat bijna als fascistisch weggezet en maakte daar een opmerking over waarvoor hij aan Loof later zijn excuus aanbood.