Flat energieneutraal maken wordt makkelijker

Het wordt voor eigenaren van koopappartementen en flats makkelijk om een gezamenlijk gebouw energieneutraal te maken. Dat komt doordat de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) van plan is langdurige leningen te verstrekken aan Verenigingen van Eigenaren.

De provincie stimuleert dit door 2,2 miljoen extra uit een reservepotje te halen en aan NEF te geven.Het is lastig om een gebouw met koopappartementen energiezuinig te maken, omdat er meerdere eigenaren zijn en zij allemaal een deel van het gebouw in het bezit hebben. Ook hebben zij allemaal een andere hypotheek. Daarnaast zijn er ook nog gemeenschappelijke ruimten zoals portieken en galerijen. Hoe krijg je dan één lening voor een energiezuinige verbouwing van het hele gebouw?De provincie Drenthe bedacht samen met de gemeente Assen een oplossing. De provincie maakte een waarborgfonds waardoor een bank het toch aandurft de verbouwing van een heel appartementencomplex of een flat te financieren. Die constructie werd voor het eerst toegepast bij de Vereniging van Eigenaren van de Ellen-appartementenflat in Assen De NEF wil vanaf 1 januari 2019 voor VvE-appartementencomplexen leningen te verstrekken met een looptijd tot dertig jaar. Tot nu toe was dat vijftien jaar. Op deze manier kan dat zonder het verstrekken van extra garanties zoals bij de Ellen-flat in Assen. Daardoor hoeven de woonlasten niet sterk te stijgen als een flat duurzaam gerenoveerd wordt.De Ellen-flat is inmiddels gerenoveerd en niemand heeft er meer een aardgas-aansluiting. Assen zet nu in op de rest van de wijk