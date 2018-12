Deel dit artikel:













Extreem droge zomer veroorzaakt scheuren in dijken Waterschap houdt de dijk net over de grens bij Zwartsluis extra in de gaten. (foto: Waterschap Drents-Overijsselse Delta)

Waterschap Drents-Overijsselse Delta houdt de dijk net over de grens bij Zwartsluis extra in de gaten. Tijdens een dijkencontrole bleek dat de scheuren in de klei groter en dieper zijn dan normaal.

"We verwachten niet dat de grote scheuren zich vanzelf herstellen", vertelt Herald van Gerner van het waterschap. "Na de winterperiode gaan we opnieuw controleren. De scheuren kunnen nu geen kwaad."



Een pleister voor de dijk

Als het de komende tijd tóch heel nat wordt en het water daardoor erg hoog komt te staan, dan grijpt het waterschap alsnog in. "Dan kunnen we een soort dijkpleister aanbrengen. Dat is een soort textiel dat we met klemmen vastzetten in de dijk."



Drents-Overijsselse Delta heeft de afgelopen periode ook de dijken bij het Meppeler Diep en de Hoogeveensche Vaart gecontroleerd. Tijdens de controles bij alle dijken, zag het waterschap dat er veel kale plekken zijn.



Positieve gevolgen

De droogte heeft ook positieve gevolgen, stelt Drents-Overijsselse Delta. "Er is een toename te zien van het aantal gewassen dat goed bestand is tegen droge perioden. Daarnaast is door de droogte veel mos, wat niet goed is voor een dijk, verdwenen."