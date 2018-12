Deel dit artikel:













Flink meer kappers in Drenthe Richard Saptenno aan het werk (foto: RTV Drenthe/Matthijs Holtrop) Kapsalon Saphas in Odoorn (foto: RTV Drenthe/Matthijs Holtrop)

Het aantal kappers in onze provincie is de afgelopen tien jaar met zo'n 60 procent gestegen. Het merendeel van de groei is in Zuidoost-Drenthe te zien, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens de branchevereniging van kappers ANKO is het moeilijk aan te geven wat de reden is voor de stijging. Wel geeft woordvoerder Harrie Jager aan dat kappers steeds vaker thuis bij de klant komen, of dat klanten zich laten knippen 'in de slaapkamer, een garage of een tuinhuisje'. Dit betekent dat de traditionele kapperssalon onder druk komt te staan. "Jonge kappers krijgen daar juist hun opleiding."



Verder spelen lokale verschillen in regelgeving volgens ANKO een rol, omdat de ene gemeente gemakkelijker vergunningen afgeeft dan de andere. In hoeverre aan de regels wordt voldaan is ook steeds moeilijker te zeggen, 'want buiten de winkelcentra wordt zelden gecontroleerd'.



Mogelijk is het aantal kapsalons nog groter dan de cijfers van het CBS nu laten zien, want niet alle kappers zijn aangemeld als ondernemer. Vooral de kappers met een kleine omzet blijven buiten zicht van de Belastingdienst, omdat die nauwelijks btw afdragen. "En daarmee is er nog een groep kappers aan het werk zonder enig toezicht", zegt Harrie Jager van ANKO.