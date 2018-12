Provincie wijzigt inkoop zonnepanelen van clusterbommenfabrikant niet

De provincie Drenthe gaat de inkoop van zonnepanelen van het merk Q-cells niet stopzetten. Uit onderzoek van RTV Drenthe en Follow The Money blijkt dat de panelen worden gemaakt door een bedrijf dat ook clusterbommen maakt.

Clusterbommen zijn wapens die tot doel hebben veel burgerslachtoffers te maken in een oorlog. Een clusterbom is een door een vliegtuig afgeworpen bom, granaat of raket, die vervolgens tientallen of honderden kleinere bommen uitstrooit. Daardoor kan een gebied geraakt worden ter grootte van een aantal voetbalvelden. Deze bom is dan ook niet gemaakt om goed te mikken. Integendeel. De bom moet zoveel mogelijk slachtoffers maken. Daarom is het bijvoorbeeld voor Nederlandse banken en pensioenfondsen verboden te investeren in bedrijven als Hanwha.