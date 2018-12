Pakjesavond: lift mee met Sint en P.

Pakjesavond brengt het beste in de creatieve mens naar boven.

En het zijn niet alleen de kinderen die erin geloven.Ook bedrijven en organisaties tonen zich van hun beste kanthopend op klanten uit heel het land.Het feest van de Sint is een commercieel festijn.Door de discussie over Piet kent het ook veel venijn.Gelukkig is het heerlijk avondje eindelijk daar.Met het gedoe erover zijn we wel klaar.De grootste zorg is nu: waar is mijn pakje heen?Op sociale media klagen mensen steen en been.Kan zo’n bedrijf nou nooit fatsoenlijk iets versturen?PostNL draait overuren.Voor de schapen in Lhee begon het feest al vroeg.Schaapherder Johan bracht hen genoeg.Pepernoten of marsepein komen niet in de kooi.Pakjesavond daar is met kruidenrijk hooi.Bedrijven weten ons te vinden op de mobiele telefoon.Hoe hinderlijk is dat, of vinden we het heel gewoon?Door te dichten willen ze ons gunstig stemmen.Maar je kunt ook zeggen: het is gewoon spammen.Vele winkels sluiten op tijd.Ook de winkelier houdt van gezelligheid.Maar geen nood als je de stad nog in wilt.De sluitingstijd in heel Drenthe verschilt.Mag je van je baas eerder naar huis vanwege Sint en Piet?Het is maar de vraag of dat soelaas biedt.De Sinterklaasspits begint vroeg, zegt de ANWB.Gelukkig valt het in Drenthe meestal mee.Het weer zit daarbij helaas wel tegen.Noorderweer voorspelt voor vanavond veel regen.Sint moet zijn paraplu mee vandaag.Een natte pakjesavond, zegt Roland van der Zwaag.Het KNMI neemt de gelegenheid te baatom dichtend aandacht te vragen voor het klimaat.Klimaatverandering is niet meer te keren.We moeten bedenken hoe ons te verweren.De politie heeft ook al geen gunstige berichten.Ga je van huis, ontsteek toch een paar lichten.Het dievengilde gaat vanavond ook op zoek naar een cadeau.Exacte cijfers zijn er niet (maar dat is vaker zo).Staatssecretaris Blokhuis wil dat we ophouden met zuipen en vreten.Daarom laat het Voedingscentrum speciaal vandaag wetendat we ook op pakjesavond ons moeten beperken.Leuk geprobeerd, maar zou het wel werken?Pepernoten of chocolade, maar niet allebei.Van zo’n advies wordt toch niemand blij?Zet eens wortel op tafel, in plaats van taart.Dat is veel gezonder, ja. Vooral voor het paard.Tot slot de goede wensen van de LHBT’ers.Die zijn net zo gewoon als doorsnee plebejers.Als alle cadeaus zijn bewonderd en iedereen is klaardenk dan eens aan elkaar.