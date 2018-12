Provincie deelt zorgen gemeenten over jeugdzorg

Jette Klijnsma, Commissaris van de Koning (CdK), heeft de zorgen van de Drentse gemeenten over de financiering van de jeugdzorg overgedragen aan minister Kajsa OIlongren. De andere CdK's hebben hetzelfde gedaan.

Hoewel de provincie zich zorgen maakt, gaat ze niet over de jeugdzorg en kan ze weinig doen. Het Rijk betaalt, gemeenten voeren vervolgens de plannen uit. De provincie controleert wel de begrotingen van gemeenten, maar welke keuzes daarin worden gemaakt -dus ook over jeugdzorg- is aan de gemeenteraden. Dat schrijf het college van GS aan de ChristenUnie in Provinciale Staten . De partij had vragen gesteld, omdat gemeenten in de problemen komen bij de uitvoering van de jeugdzorg. De twaalf Drentse gemeenten willen van het Rijk meer geld voor jeugdhulp . De tekorten lopen volgens de gemeenten enorm op. In een brief aan alle partijen in de Tweede Kamer schrijven de Drentse gemeenten dat de tekorten op de jeugdhulp dit jaar naar verwachting oplopen tot 19 miljoen euro. Volgens de gemeenten is er gekort op het budget toen de gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdhulp. Sinds die periode zijn er juist steeds meer kinderen die zorg nodig hebben bijgekomen.