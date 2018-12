Deel dit artikel:













Nieuw-Buinen officieel kandidaat eerste marathon op natuurijs Nieuw-Buinen officieel kandidaat eerste marathon op natuurijs (foto: archief RTV Drenhte)

SCHAATSEN - De nieuwe ijsbaan van Nieuw-Buinen dingt officieel mee in de strijd om de eerste marathon op natuurijs. Marathoncoördinator van de KNSB Willem Hut kwam het nieuws vanmiddag zelf in Drenthe vertellen.

"We stellen eisen aan de kwaliteit van de organisatie. Vorig jaar zijn we ook al met elkaar om tafel geweest. Toen moest er nog veel gebeuren. Maar ik denk dat ze er nu klaar voor zijn", laat Hut weten.



Ook Veenoord, Haaksbergen, Noordlaren, Arnhem en Gramsbergen doen mee in die strijd. "Ook vanuit het Westen is er inmiddels belangstelling, maar die zijn nog niet zover", verklaart Hut.



De ijsbaan in Nieuw-Buinen aan het Zuiderdiep is 333 meter lang en tien meter breed. Het is een kopie van de baan in Noordlaren. Op 3 november was de feestelijke opening. Het plan voor een ijsbaan komt van IJsvereniging Nieuw-Buinen. Met de hulp van plaatselijke ondernemers is 183.000 euro op tafel gekomen.



Burgemeester Jan Seton overhandigde vanmiddag ook de Cittaslow-prijs voor best practice aan het bestuur van de ijsclub Nieuw-Buinen. De ijsclub krijgt die prijs omdat de totstandkoming van de baan in de ogen van de jury 'een goed voorbeeld is van bijzondere ontwikkelingen die vanuit de gemeenschap worden opgepakt en uitgevoerd'.