Groot internationaal darttoernooi naar Assen

Assen is een nieuw topevenement rijker: de Winmau Six Nations Cup komt naar De Bonte Wever. Er doen verschillende landen mee aan het internationale darttoernooi, dat voor de derde keer in Nederland wordt georganiseerd.

Darters uit Engeland, Schotland, Wales, Ierland, Noord-Ierland en Nederland gaan van donderdag 20 tot en met zondag 23 juni 2019 hun pijltjes gooien.Christa de Ruiter, directeur van de De Bonte Wever, is enthousiast met de komst van de Six Nations Cup. "Wij hebben natuurlijk de nodige ervaring met darters en dartfans aangezien we hier al jarenlang de Dutch Open Darts organiseren."Niels de Ruiter, directeur van de Nederlandse Darts Bond, sluit zich qua enthousiasme aan bij De Ruiter. "We zijn erg blij met De Bonte Wever als locatiepartner voor dit mooie topsport-evenement. Wij kijken erg uit naar het gebeuren."Tijdens het toernooi komen per land vijf heren en drie dames in actie. Alle wedstrijden worden op het podium gespeeld en spelers spelen om beurten om de winst van één leg. "Zo blijft het constant spannend en spectaculair", aldus Niels de Ruiter.De zes landen worden verdeeld over twee groepen waarvan de nummers één en twee doorstromen naar de halve finales. De dames en heren spelen ieder hun eigen toernooi. Daarnaast zal er op de eerste dag ook nog een singletoernooi gespeeld worden.De Nederlandse heren hebben de Six Nations Cup tweemaal in de historie gewonnen. In 2013 in eigen land (Texel) en eerder dit jaar in Engeland. De dames waren vaak dichtbij, maar moeten nog altijd wachten op hun eerste overwinning.