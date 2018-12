Zoek het Uit! - Bij Wapse staan vier kogelvangers, maar hoe zijn die daar gekomen?

Bij Berkenheuvel staan midden in het bos vier kogelvangers. Henk Gruppen vraagt zich af hoe die daar zijn gekomen. Wij zoeken het voor hem uit en gaan met Fred Jansen van de historische vereniging Diever naar het bos bij Wapse.

"Een kogelvanger maakt deel uit van een schietbaan. De schietschijven stonden voor de kogelvanger. Zodat de kogels die naast gingen in de wal terecht kwamen", legt Jansen uit. De kogelvangers zijn zo'n 5 meter hoog. Daar bovenop stond nog een schutting.De kogelvangers zijn rond 1905 aangelegd en zijn zo'n vier jaar lang gebruikt. Ze zijn daar aangelegd voor een militair oefenkamp bij Wapse. "De soldaten kwamen van Leeuwarden met de trein naar Steenwijk. Daar namen ze de tram naar Frederiksoord en van daaruit marcheerden ze naar het kamp. Voor een oefening zijn vier schietbanen aangelegd, met dus vier van zulke heuvels."De militairen kregen dus schietles in de bossen bij Wapse. De kogelvangers moesten landgoed Berkenheuvel beschermen tegen rondvliegende kogels. "Het is altijd goed gegaan, maar er waren wel wat bezwaren tegen de komst van de schietbanen. Want de schietbanen gingen over de Doldersummerweg heen. Als de soldaten gingen schieten stonden er mensen met vlaggen te seinen als er geen auto's aankwamen en ze konden schieten."De omgeving van Wapse profiteerde flink van de aanleg van de schietbanen en het militaire kamp. "Er is een kantine gebouwd door mensen van Dieverbrug. Met paard en wagen werden de officieren opgehaald in Steenwijk, daar kwamen trouwens ook de aardappels weg. En ook de middenstand had er profijt van", vertelt Jansen.Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.