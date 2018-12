Geluidsoverlast neemt toe, ook in Drenthe

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat we ons steeds meer ergeren aan geluidsoverlast bij de buren. In drie jaar tijd is het aantal meldingen van dat soort geluidsoverlast met tien procent gestegen.

Volkskrant-journalist Xander van Uffelen deed er onderzoek naar. Hij ziet een toename van de klachten. "Denk daarbij aan muziek bij de buren tijdens een feestje. Wat je merkt, en dat zeggen de woningbouwcorporaties ook, is dat er veel meer huurders zijn die overlast bezorgen. Mensen die bijvoorbeeld met een psychische achtergrond kampen en voor problemen zorgen. In armere wijken van de steden ontstaan meer klachten."Volgens Van Uffelen komen er in Emmen zo'n duizend klachten per jaar binnen, waarbij de politie echt in actie komt. Maar ook in Assen, Hoogeveen en Meppel komen er veel klachten binnen. Op het kaartje van de Volkskrant kun je een overzicht zien. "In de grotere steden wordt er veel geklaagd. Dat geldt ook voor de Drentse plaatsen."Wel is er nog een positieve noot te melden: Nederlanders klagen minder over evenementen en cafés. "Dat is een compliment voor de horeca", besluit Van Uffelen.