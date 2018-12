Wildlands vraagt uitstel van betaling aan voor leningen

Wildlands Adventure Zoo heeft uitstel van betaling aangevraagd bij haar financiers als het gaat om leningen.

Het gaat hierbij om de gemeente Emmen, de WMD, VolkerWessels en de Rabobank. Wildlands heeft de financiers gevraagd om 'financiële ademruimte'. Het gaat om het opschorten van de aflossing en rente van de leningen. Emmen heeft een risico van 44 miljoen euro in het park.Zoals het er nu uitziet, lijdt Wildlands dit jaar een verlies van acht miljoen euro. Vorig jaar leed het bedrijf een verlies van bijna twee miljoen euro.Wildlands heeft nog geen groen licht gekregen van de gemeente Emmen, zegt een woordvoerder. "Morgen komt daar meer informatie over."Wildlands verwacht dit jaar af te sluiten met 840.000 bezoekers. Dat is fors minder dan de 1,2 miljoen bezoekers die werden verwacht. Ook vorig jaar bezochten 200.000 bezoekers minder het park dan waarop was gerekend.Om het tij te keren, worden er maatregelen genomen. Zo gaat de entreeprijs naar beneden. Worden de dierenverblijven aangepast, zodat de dieren beter zichtbaar worden. Lege plekken in het park worden opgevuld met nieuwe dieren. Ook komt er een pad tussen de gebieden Nortica en Serenga, zodat bezoekers niet twee keer dezelfde route hoeven te lopen.Ook worden er volgend jaar vijf tot vijftien medewerkers gedwongen ontslagen. Daarnaast gaat de entreeprijs naar beneden en wordt er bezuinigd op marketing, onderhoud en op de inhuur van externen en entertainment.