Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Radio Westerbork #3: Opgroeien in het verzet Radio Westerbork #3: Opgroeien in het verzet

In deze podcast van Radio Westerbork staat het thema verzet centraal. In het bijzonder het opgroeien in een verzetsgezin. De dochter van Johannes Post komt aan het woord. Zij vertelt hoe het er thuis aan toe ging. Ook de ouders van Gré van der Goorberg-Leurink boden onderdak aan Joodse onderduikers. Zij vertelt hoe ze dat als klein meisje ervaarde. Verder vertelt Guido Abuys van Herinneringscentrum Kamp Westerbork over een nieuwe tentoonstelling die meer laat zien over onderduikgevers. De column is deze week van Ad van Liempt.

Gasten

Trijneke Blom-Post - dochter van verzetsman Johannes Post

Gré van der Goorberg-Leurink - dochter van ouders die onderduikers in huis namen

Guido Abuys - curator Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Ad van Liempt - journalist en schrijver van oorlogsboeken



Presentatie

Sophie Timmer



Abonneer je op deze podcast

De podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.











We zijn ook te vinden op onder meer Radiopublic,



Andere podcasts

Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Trijneke Blom-Post -Gré van der Goorberg-Leurink -Guido Abuys -Ad van Liempt -Sophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude)radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.