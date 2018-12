Wat betekent uitstel van betaling leningen voor Wildlands?

Wildlands Adventure Zoo heeft vandaag uitstel van betaling aangevraagd bij haar financiers als het gaat om haar leningen.

De dierentuin wil dat de aflossing en rente van de leningen voorlopig wordt opgeschort, zodat er financiële ademruimte ontstaat."Wat Wildlands vraagt, is iets heel anders dan uitstel van betaling aanvragen bij de rechter", zegt advocaat en curator Jan Maarten Pol uit Assen. "Dan benoemt de rechter voor een bepaalde periode een bewindvoerder. Die gaat kijken of hij een regeling kan treffen met de verschillende schuldeisers. Vaak lukt dat niet en leidt het uiteindelijk naar een faillissement. Dat is hier niet aan de orde.""Wildlands heeft zelf direct aan zijn schuldeisers gevraagd om een financiële adempauze. Ze hebben een tekort en willen weer in de zwarte cijfers komen. Waarschijnlijk hebben ze nu te weinig inkomsten om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. In de winter zijn er natuurlijk minder bezoekers. En ook nemen ze een aantal maatregelen die hun vruchten nog moeten afwerpen. Ze gaan er van uit dat ze in de toekomst weer aan hun verplichtingen kunnen voldoen", aldus Pol.