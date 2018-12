Deel dit artikel:













Verkrachter in wijk Lariks in Assen moet zich laten behandelen Verkrachter moet zich laten behabdelen (foto: RTV Drenthe)

Voor het verkrachten van een vrouw in de wijk Lariks in Assen is een 28-jarige Assenaar in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hiervan is bijna 1,5 jaar voorwaardelijk.

De man heeft de straf er inmiddels opzitten. Hij moet zich klinisch laten behandelen, vinden de hogere rechters.



De Assenaar werd in oktober 2015 door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar. Het Hof vond dat de man zich heeft laten leiden door zijn eigen lusten en de wil van zijn slachtoffer daaraan volstrekt ondergeschikt heeft gemaakt. Alsof dit niet erg genoeg was, heeft hij de vrouw ook nog 400 euro laten pinnen. Dat geld moest zij aan hem afstaan. De man heeft de vrouw mentaal ernstig beschadigd, zo bleek op zitting in hoger beroep, toen het slachtoffer een verklaring voorlas.



Opsporing verzocht

De vrouw werd in september 2014 in de ochtend tegengehouden, toen ze naar haar werk fietste. Ze werd in een berging verkracht. De vrouw smeekte de man te stoppen en bood zelfs geld. Hier ging hij uiteindelijk op in. De camera van de bank legde de pinactie op beeld vast en de opname was te zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De Assenaar herkende zichzelf en meldde zich bij de politie.



Klinische behandeling

De Assenaar is sinds eind maart van vorig jaar weer op vrije voeten. Hij vond op eigen houtje werk en een woning. De man moet zich in de proeftijd van drie jaar houden aan opgelegde voorwaarden, waaronder de klinische behandeling. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 9000 euro betalen.