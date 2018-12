Deel dit artikel:













Djammen: Else Schreur debuteert met nieuwe single Else Schreur debuteert met nieuwe single (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

Niet bij iedereen zal direct een lampje gaan branden bij het horen van de naam Else Schreur. Misschien wel bij de meidengroep Bad Candy, waar ze zangeres van was.

Inmiddels zingt ze daar al jaren niet meer bij en is haar eigen weg gegaan. Schreur komt nu naar buiten maar haar eerste eigen single.



Caught in confusion

Zo heet de plaat. De titel verwijst naar de periode vorig jaar waarin het iets minder ging, maar nu is ze er volledig bovenop en timmert aan de weg als zangeres en zangcoach. En daar hoort ook een eigen plaat bij. "Ik heb in het verleden ook wel eens wat geschreven, korte stukjes. Maar het is heel eng soms om het ook echt af te maken. Het is mijn verhaal en dat is het puurste en meeste echte wat je kunt doen", legt ze uit.



Muziek is leven

Voordat Schreur bij Bad Candy aan de slag ging als zangeres (en de top40 haalde) speelde ze in een bandje op de middelbare school. Ze kan zich geen leven zonder muziek voorstellen. "Muziek is een taal zonder woorden", meent Schreur. "Het kan je raken in je hart, in je hele lijf. Je kan muziek overal voelen. Woorden hoor je in je oren, maar muziek raakt je helemaal, je hele zijn."



En daar gaat ze mee door. "Ik wil verder met mijn single, verder schrijven een eigen EP. Hopelijk is het voor de zomer af en daarna toeren", besluit Schreur vol overtuiging