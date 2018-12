Kans groot dat ackerlodges in Ruinerwold gebouwd mogen worden

Goed nieuws voor veehouder Roelof Dekker uit Ruinerwold: de kans dat hij snel met de bouw van zijn weiland-lodges kan beginnen, is flink toegenomen. Dat bleek gisteren tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.

Dekker wil negen zogeheten ackerlodges maken. Maar niet iedereen is enthousiast over dat idee . Toch schitterden de tegenstanders door afwezigheid. Volgens Dekker gaat het om een uniek recreatieproject in Drenthe waarvoor de provincie een subsidie van 166.000 euro wil verstrekken.De negen lodges komen in een rij met 50 meter tussenruimte langs een bosrand, maar met uitzicht over de weilanden. In het dichtstbijzijnde weiland loopt rundvee van Dekker. Volgens hem bestaat er een groeiende behoefte aan dit soort extensieve recreatieprojecten. "De lodges beschikken allemaal over een keuken en sanitair. Wij denken dat vooral langeafstandwandelaars graag in dit soort lodges willen zitten", aldus Dekker tijdens de rechtszaak in Den Haag.Rechter Jaap Hoekstra vond het jammer dat de tegenstanders niet kwamen opdagen. Hij kon ze geen vragen stellen en moest het doen met een summier beroepsschrift. Daarin stond eigenlijk alleen dat de gemeente De Wolden het lodges-plan er zonder veel overleg met omwonenden had doorgedrukt.De gemeente De Wolden ontkende in alle toonaarden dat het plan 'doorgedrukt is' en verklaarde alle voors en tegens te hebben afgewogen. "Wij vinden dit een prima plan voor onze gemeente. We hebben gekozen voor dit unieke recreatieproject. Dat niet iedereen er voor is, is jammer, maar je kan het niet iedereen naar de zin maken", liet de gemeentewoordvoerster weten.De rechter hintte er aan het eind van de zitting op dat de Raad de vergunning hoogstwaarschijnlijk inhoudelijk goed gaat keuren. Eerder schoot de Groningse bestuursrechter de vergunning om formele redenen af , maar dat lijkt voor de uitvoering van Dekkers plan nauwelijks gevolgen te hebben.De uitspraak volgt binnen enkele weken.