Merel Freriks toont zich op EK handbal

HANDBAL - Merel Freriks (20) uit Emmen heeft met vijf doelpunten een flinke bijdrage geleverd aan de overwinning van Nederland op Kroatië. Het laatste duel van Oranje in de eerste groepsfase van het EK in Frankrijk eindigde in 34-23.

Geschreven door Karin Mulder

Tegenstander Kroatië was al uitgeschakeld en Oranje was al zeker van de poulewinst en een plek in de tweede groepsfase. Daarom besloot Oranje- bondscoach Helle Thomsen om jonge speelsters in te zetten.



Na eerdere overwinningen op Hongarije en Spanje reist Oranje nu af naar Nancy. Daar spelen de dames zondag hun eerste wedstrijd in de tweede groepsfase. Tegenstander dan wordt Roemenië, Duitsland of titelverdediger Noorwegen.



Freriks komt in de Duitse Bundesliga uit voor Bensheim- Auerbach. Ze groeide op in Borger en begon daar op haar vijfde met handbal. Op haar twaalfde stroomde ze door naar E&O in Emmen waar ze vijf seizoenen eredivisie speelde. Via de Handbalacademie op Papendal kwam ze in Duitsland terecht.