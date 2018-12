Deel dit artikel:













Diever krijgt een 'groene' wijk zonder aangeharkte tuintjes De natuur ie belangrijk in Kalterbroeken (foto NOHNIK) Bewoners mogen samen de kavel bepalen (foto NOHNIK)

Het wordt geen gewone wijk. Strakke gazons zul je er straks niet vinden. Wel veel natuur en ruigte. De bouw in het tweede deel van de woonwijk Kalterbroeken in Diever gaat beginnen.

Geschreven door Andries Ophof

Het wordt een proef waarbij nieuwe bewoners in groepjes bepalen hoe hun huis komt te staan en hoe groot hun kavel is. Als de woningen maar duurzaam zijn, zonder gasaansluiting en passend in de natuur. Er is zelfs een stukje gereserveerd voor negen zogenaamde Tiny Houses.



Een 'groene' woonwijk

De gemeente Westerveld is sinds het failliet van een projectontwikkelaar eigenaar van grond in Kalterbroeken. Ruim een miljoen betaalde de gemeente voor de grond. Het eerste deel van de wijk is gebouwd zoals bijna alle woonwijken.



Het tweede deel moet absoluut anders worden volgens Joyce Jellema Algra van de gemeente Westerveld. "Vanaf tien december verkopen we de eerste kavels. De natuur moet terug in de wijk met een grote biodiversiteit. De nieuwe bewoners worden geadviseerd over wat er mogelijk is. Als het maar goed voor het milieu is." Er is ruimte voor zo'n tachtig woningen.



Woonwijk voor buitenmensen

Het plan voor de woonwijk is ontworpen door landschapsarchitect Jorrit Noordhuizen. "Deze woonwijk is echt voor natuurminnende mensen. Maar het zijn vooral mensen die houden van buiten zijn." Maaien is er niet bij. Alleen een stukje langs de paden. De rest moet zorgen voor meer insecten.



De wijk grenst aan gebied van natuurorganisatie Natuurmonumenten. Aan de rand wordt op dit moment ook gebouwd aan een onderkomen van woongroep De Zandroos. Een van oorsprong Friese groep 50-plussers die milieubewust en spiritueel ingesteld zijn. Ze zorgen samen voor elkaar.



Woongroep De Zandroos

Een deel van de appartementen wordt verkocht en de rest verhuurd. Bovendien is het bij verkoop ook niet de bedoeling dat er fors winst wordt gemaakt op een appartement. Je mag er ook niet zomaar wonen. Daarvoor moet je toegelaten worden.



Westerveld hoopt hiermee een andere vorm van wonen te ontwikkelen, waarbij wonen en natuur samen gaan. Op 10 december wordt begonnen met de verkoop van kavels.