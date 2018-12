Deel dit artikel:













Zwaar geblesseerde Menting stopt bij ACV Danny Menting Danny Menting na een goal voor ACV

VOETBAL - Danny Menting en ACV nemen in de winterstop afscheid van elkaar. De 28-jarige speler en de club hebben dat na goed overleg besloten.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door een zware knieblessure, die Danny Menting het afgelopen voorjaar bij SC Genemuiden opliep, heeft hij dit seizoen bij ACV geen minuut kunnen spelen en trainen. Vorige week donderdag is hij geopereerd. De ingreep is volgens de chirurg succesvol verlopen, maar er zal nog een lange revalidatie volgen. De vraag is zelfs of Menting ooit weer in actie kan of zal komen.



Danny Menting was eerder twee seizoenen actief bij ACV, met een jaar onderbreking toen hij voor FC Emmen uitkwam. Hij begon met voetballen bij Be Quick 1887 en speelde daarna voor FC Groningen en BV Veendam.