Metaalsector Emmen staakt, maar dit keer zonder luchtbuksen

Opnieuw wordt er gestaakt in de metaalsector. Dit keer in Emmen. Daar verwacht vakbond FNV zo'n 250 stakers vandaag. Zij werken onder meer voor Draka, VDL Wientjes, Rademakers en Resideo.

Vorige week werd er ook al door metaalwerkers gestaakt, in Hoogeveen. Daar ontstond ophef nadat er luchtbuksen werden gebruikt bij de staking. Volgens FNV-woordvoerder Johan Wijenberg blijven de buksen vandaag achterwege."Als je terugkijkt op vorige week, moet je dat natuurlijk ook in het licht zien van het heftige cao-conflict wat wij op dit moment hebben. Wij hebben maandag gezegd: het was niet slim, niet handig. Dus dat gaan we niet meer doen. Geen luchtbuksen vandaag, maar wel veel stakers en mensen die boos zijn. De cao is al bijna zes maanden uit de tijd en de werkgevers zijn kennelijk niet van zins om een cao af te sluiten met ons."Volgens Wijenberg steekt de opstelling van werkgeversvereniging FME het meeste. "Ik wil vooral de voorzitster, mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink, willen oproepen: kom nou eindelijk eens uit je ivoren toren in Zoetermeer en laat zien dat je ook belang hecht aan een goede sector-cao en sluit die cao met ons af. Kom over die drempel en laat zien dat het je menens is!"FNV benadrukt dat het de afgelopen weken al verschillende keren bijna tot een akkoord is gekomen. "Maar vervolgens kwamen er weer nieuwe onderhandelingspunten bij. Zo ga je er niet komen. De mensen zijn boos. Dus: kom over de brug en kom met een fatsoenlijk cao. Ik heb nu nog geen idee wanneer er een akkoord komt. Wij zijn bereid om tot het gaatje te gaan en mocht het nodig zijn, dan gaan we gewoon door. We hadden al een hete herfst en dan zal de winter nog heter worden", dreigt Wijenberg.De werkonderbreking is onderdeel van een lange reeks van stakingen . Duizenden mensen leggen in Nederland om de beurt het werk neer.