FC Emmen heeft volste stadion van de eredivisie

VOETBAL - Supporters van FC Emmen grijpen massaal hun kans om hun club in het debuutseizoen in de eredivisie naar de overwinning te schreeuwen. De Drentse club heeft van alle eredivisieclubs tot nu toe de hoogste bezettingsgraad.

Van alle 8.300 plekken in de Oude Meerdijk is na 7 thuiswedstrijden gemiddeld maar liefst 98,5 procent bezet. Daarmee blijft FC Emmen Ajax (98,2) en NAC Breda (98,1) voor.Dat het stadion van FC Emmen waarschijnlijk elke wedstrijd goedgevuld zou zijn, bleek aan de start van het seizoen al. Toen stonden er enorme rijen supporters voor de poorten van de Oude Meerdijk die allemaal een seizoenkaart wilden kopen.De stadions van de andere twee clubs uit het Noorden zien er vaak een stuk leger uit. Bij FC Groningen zit gemiddeld 76 procent vol. Het Abe Lenstra Station van Heerenveen staat zelfs helemaal onderaan de lijst. De Friese club krijgt maar 70 procent van de kaarten verkocht.Aanstaande zondag kan FC Emmen tegen Feyenoord wederom rekenen op een rood-witte supportersmuur. De wedstrijd is helemaal uitverkocht. Op 23 december sluit FC Emmen de eerste seizoenshelft af met een thuisduel tegen Willem II.