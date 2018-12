Stelling: Ik voel me veilig in het verkeer

Voel jij je veilig in het verkeer? (foto: archief Van Oost Media)

Het kabinet, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties gaan nauw samenwerken om de verkeersveiligheid de komende jaren een impuls te geven. Dat is nodig omdat de daling van het aantal verkeersdoden stagneert, terwijl het aantal zwaargewonden stijgt.

Dat schrijven ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Fred Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.Gemeenten en provincies krijgen hulp van expertteams om de lokale verkeersveiligheid te verbeteren en een kenniscentrum gaat risico's op wegen in kaart brengen. De meeste verkeersdoden vallen op gemeentelijke en provinciale wegen. Vorig jaar kwamen 613 mensen om in het verkeer. Ruim 20.000 mensen raakten zwaargewond.Voel jij je veilig in het verkeer?