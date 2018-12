Zes tips om brandveilig door de feestdagen te gaan (+ bonus)

Lampjes in de kerstboom, kaarsjes op tafel en feestversiering aan het plafond. De feestdagen aan het eind van het jaar zijn de periode voor gezelligheid. Maar ze leiden ook tot gevaar.

We staan er vaak niet bij stil, maar al die versiering kan best gevaarlijk zijn. Niet alleen echte kaarsjes in een kerstboom, maar ook bijvoorbeeld de fonduesets op tafel. In samenwerking met de Veiligheidheidsregio Drenthe (VRD) geven wij zes tips.1. Geef je kerstboom genoeg waterEen echte kerstboom in huis. Het ziet er prachtig uit en ruikt ook heerlijk. Maar als je hem niet genoeg water geeft, dan is het een potentieel groot brandgevaar. Droge takken van een spar vatten heel makkelijk vlam, bijvoorbeeld wanneer er kortsluiting optreedt in de kerstversiering. Binnen de kortste keren staat de kerstboom volledig in brand.“Een kerstboom mag echt wel in een bak met vijf centimeter water staan”, weet Annemarieke Leene van de VRD. “Als hij genoeg te drinken heeft, dan is het hout vrijwel niet in brand te krijgen.” Het brandgevaar van kunstkerstbomen is vele malen kleiner. Vrijwel alle kunstbomen zijn geïmpregneerd en willen niet branden.2. Let op waar je je kaarsen neerzetBrandende kaarsen in huis, hartstikke gezellig. Maar het gebeurt te vaak dat het mis gaat. Kerstbakjes die vlam vatten, gordijnen die gaan branden of kinderen of dieren die een kaars omgooien. “Plaats kaarsen in een goede kaarsenhouder”, adviseert Leene, “en zet ze op een veilige plek neer waar ze niet omgegooid kunnen worden of dicht bij iets brandbaars staan.”Kaarsen in een kerstbakje zijn tegenwoordig not done. “De bakjes zijn vaak gemaakt van brandbare materialen. Je let even niet op en voor je het weet staat het bakje in brand. Vervolgens wil je het snel naar buiten brengen en waaien de vlammen tegen je kleding aan. Levensgevaarlijk”, aldus de brandweervrouw. “Gelukkig zijn echte kaarsen tegenwoordig niet meer nodig, want je hebt heel mooie kunstkaarsen.”3. Plaats niet overal zomaar je versieringenAls je kerstboom ondanks alle voorbereidingen toch in brand vliegt, kun je dan nog je woonkamer ontvluchten? Het is verstandig om goed na te denken waar je je versieringen in huis plaatst. Verspert het geen vluchtwegen? Staat je boom niet te dicht bij de gordijnen?Daarnaast is het volgens Leene oppassen met andere versieringen. “Denk aan slingers en andere versieringen. Controleer bij aankoop of ze geïmpregneerd zijn en daarmee minder snel gaan branden.” Wil je ze aan het plafond hangen, dan heeft de VRD nog een tip. “Gebruik ijzerdraad bij het ophangen. Mocht het gaan branden, dan valt het niet naar beneden.”4. Feestkleding smelt op je huidDie mooie feestkleding. Jurkjes, mooie shirts of dat leuke sjaaltje. Tijdens de feestdagen willen we er op ons best eruit zien. Maar heb je er wel eens aan gedacht dat veel feestkleding gemaakt is van polyester? Komt hier een vlammetje bij, dan smelt de stof onmiddellijk. Dit kan voor vervelende brandplekken zorgen.5. Kerstverlichting is niet altijd veiligElk jaar gebeuren er ongelukken met kerstverlichting die te voorkomen zijn. “Wij adviseren om de kerstverlichting die je wilt ophangen van te voren te controleren”, zegt Leene. “Vaak heeft het bijna een jaar op zolder gelegen en zijn er in de tussentijd mogelijk breukjes in de snoertjes ontstaan of doen lampjes het niet meer. Dit kan er voor zorgen dat er kortsluiting ontstaat en daardoor brand.”Ook bij kerstverlichting buiten is het verstandig om goed op te letten. “Op zich is buitenverlichting veilig, maar let op met de aansluitingen. Dit moet waterdicht zijn, zodat er geen kortsluiting ontstaat. Niet dat het direct brandgevaar oplevert, maar door kortsluiting kun je wel zonder stroom in huis komen te zitten”, aldus Leene.6. OververhittingNee, we hebben het niet over een te hete fonduepan of de alcohol die voor opvliegers zorgt. Wel over stekkerdozen en kabelhaspels. Door te veel elektrische apparatuur op een stekkerdoos aan te sluiten, kan de doos gaan smelten en kan er brand ontstaan. “Als je twee gourmetstellen aansluit op een stekkerdoos, dan is dat vaak al te veel. Voordat de aardlekschakelaar wordt uitgeschakeld in je meterkast, kan er al kortsluiting en brand zijn. Dit geldt ook voor kabelhaspels. Rol de snoeren helemaal uit, zodat de eventuele warmte kan ontsnappen.”Bonus. Niet thuis, kerstverlichting uitGa je van huis, zet dan de kerstverlichting uit. “Ben je thuis en er ontstaat kortsluiting, dan kun je snel reageren”, zegt Leense. “Maar als je van huis bent, dan heb je er geen zicht op. Voor je het weet kan er een grote brand ontstaan. Dus doe altijd de kerstverlichting uit als je de deur uit bent.”Wat als het toch misgaat?Al heb je je zo goed voorbereid op een veilige periode rond de feestdagen, soms gaat het toch nog mis. Je moet er niet aan denken dat er brand uitbreekt en al helemaal niet dat je het niet in de gaten hebt. “Dan wil je zo snel mogelijk gewaarschuwd worden”, zegt Leene. “Daarom adviseren wij iedereen om voldoende rookmelders in huis te plaatsen, zoals in de hal en in de slaapkamers.”