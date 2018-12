Deel dit artikel:













Drentse Landschap neemt 'Coeverder meulens' over De Jantina Helling in Aalden wisselt van eigenaar (Foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

Stichting Het Drentse Landschap neemt vandaag het beheer van twee molens van de gemeente Coevorden over. Het zijn de eerste van in totaal zeven molens die van eigenaar wisselen.

Coevorden vond het beheer en onderhoud van een molen beter bij een erfgoedbeheerder als Het Drentse Landschap passen en doet de molens daarom over. De overdracht vindt in meerdere fasen plaats. De Jantina Hellingmolen in Aalden en molen de Hoop in Sleen hebben vanmiddag de primeur.



'Geen zorgen'

Molenliefhebbers hoeven zich geen zorgen te maken over veranderingen, volgens Jan Hooge, voorzitter van Molenvereniging Vrienden van de Aeldermeul. "Het Drentse Landschap is een partner die je goed kunt vertrouwen. We weten zeker dat het onderhoud van de molens op dezelfde manier wordt voortgezet."



Ook de financiering is volgens Hooge al door Het Drentse Landschap gegarandeerd. Wel heeft de stichting de gemeente om een 'bruidsschat' gevraagd, als extra financiële ondersteuning voor de molens. Coevorden heeft dat verzoek gehonoreerd en stelt eenmalig 1,5 miljoen euro ter beschikking.



Zeven molens

Behalve de twee molens in Aalden en Sleen, wisselen ook De Bente in Dalen, De Arend in Coevorden, Jan Pol in Dalen, De Hoop in Wachtum en de Albertdina in Noord-Sleen van eigenaar. Die vijf molens worden tussen nu en 1 december 2020 overgedragen.