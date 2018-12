Deel dit artikel:













'Toeristen willen luxer kamperen in Drenthe' Volgens Recreatieschap Drenthe willen Drenten luxer kamperen (foto: Beeldbank Landal Greenparks)

Luxer kamperen en exclusievere verblijfsaccommodaties. Dat lijken volgens Recreatieschap Drenthe de trends te worden op het gebied van recreëren in onze provincie.

Die trends zetten zich in 2017 al in, blijkt uit het rapport van Ecorys. "Mensen wilden een luxer verblijft, het originele kamperen met tent of caravan verloor terrein. Die trend lijkt zich door te zetten", aldus Jan ten Kate, voorzitter van het Recreatieschap Drenthe, tijdens de presentatie van het rapport.



De omzet bij bedrijven uit het toerisme bedroeg vorig jaar in totaal 1,1 miljard euro, waarvan 60 procent door dagtochten en 40 procent door verblijfsrecreatie. "We hopen over dit jaar een omzet van 1,2 miljard te draaien."



Het tweejaarlijkse rapport laat de resultaten zien van het onderzoek naar de economische betekenis van recreatie en toerisme in Drenthe en Ooststellingwerf.