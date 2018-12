Assen discussieert over het basisinkomen

Assen moet een proef doen met het basisinkomen. Daarover discussieert de gemeenteraad vanavond.

Het gesprek is op initiatief van Vereniging Basisinkomen. Landelijke voorzitter Alexander de Roo komt spreken in Assen.In 2015 probeerde een werkgroep in Assen al een proef met een basisinkomen op de agenda te krijgen. Toen werd er een ludieke actie op poten gezet, met een stand voor het gemeentehuis. De discussie is er destijds niet gekomen.Bij een basisinkomen krijgt elke inwoner een gegarandeerd inkomen van de overheid, ongeacht welke inkomsten hij of zij heeft.Volgens Vereniging Basisinkomen wordt iedereen met het basisinkomen erkend als volwaardig burger. Dat zou leiden tot meer saamhorigheid in de samenleving en ook het zelfrespect van de gemiddelde burger zou erdoor toenemen.