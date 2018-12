Deel dit artikel:













Woonservice en gemeente Emmen ruilen grond in Veenoord De voormalige school 'De Werkhorst' in Veenoord (foto: Google Streetview)

Woningcorporatie Woonservice uit Westerbork en de gemeente Emmen gaan in Veenoord grond ruilen. Woonservice heeft bij Emmen aangeklopt om twintig nieuwe sociale seniorenwoningen te bouwen op de gemeentelijke locatie aan de Elzenstraat.

Daar staat nu nog de voormalige school 'De Werkhorst'. De gemeente gaat het gebouw slopen en daarmee komt de weg vrij om op die locatie woningen te bouwen. Woonservice wil graag eind 2019 beginnen met bouwen.



Nieuwe gemeentegrond

De gemeente neemt op haar beurt een tweetal percelen grond van Woonservice over die zijn gelegen tussen de Kennedystraat en de Trumanstraat. Daar staan nu nog veertig woningen van Woonservice, maar deze zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van nu qua wooncomfort en duurzaamheid.



"Wij gaan voor de locatie die wij overnemen van Woonservice een plan maken. Dat gaat gebeuren in afstemming met omwonenden en de Erkende Overleg Partner in Veenoord/Nieuw-Amsterdam. Wij vinden het heel belangrijk om hen erbij te betrekken, zij weten als geen ander waar behoefte aan is in hun dorp", aldus wethouder Jisse Otter.