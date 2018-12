Provinciale subsidie voor restauratie Oldengaerde

Havezate Oldengaerde is steeds bewoond geweest door de rijke Drentse adel. De bouw van het monumentale pand begon rond 1420. De grote zaal is een van de oudste onderdelen van het huis. In de loop der jaren is het huis verder uitgebouwd en voorzien van opvallende details zoals het luxe houtsnijwerk rond de entree. Het snijwerk dateert uit het midden van de 18e eeuw.



Omstreeks 1660 kwam Cornelis van Dongen, een belangrijk persoon in de geschiedenis van Drenthe, op Oldegaerde wonen. In 1664 werd hij toegelaten tot de Ridderschap van Drenthe. Dit was het college waarin de edelen van de regio samenkwamen. Een van de voorwaarden voor toelating was het bezit van een havezate.



In 1806 kocht Aalt Willem van Holthe het huis. Van Holthe was ook een invloedrijk man. Hij is veertig jaar lang burgemeester van Dwingeloo geweest en hij was lid van de Provinciale Staten van Drenthe. Hij bezat nog twee andere havezaten en twee plantages in Suriname.