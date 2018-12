College Emmen: Wildlands krijgt uitstel van betaling

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, krijgt Wildlands Adventure Zoo uitstel tot betaling. Wildlands hoeft volgens het college tot 1 mei 2019 niet aan de gemeentelijke betalingsverplichtingen te voldoen.

Voorwaarde is wel dat de andere financiers, WMD, VolkerWessels en de Rabobank, akkoord gaan met het uitstel.WMD heeft aan RTV Drenthe laten weten dat ze positief zijn over het uitstel. "We zagen het eigenlijk al aankomen vanwege de teruglopende bezoekersaantallen, maar we hebben vertrouwen in het nieuwe bedrijfsplan", zegt een woordvoerder. VolkerWessels wil niet reageren en de Rabobank was niet bereikbaar voor commentaar.Wildlands heeft de financiers gevraagd om 'financiële ademruimte'. Het gaat om het opschorten van de aflossing en rente van de leningen. Emmen heeft een risico van 44 miljoen euro in het park. Zoals het er nu uitziet, lijdt Wildlands dit jaar een verlies van acht miljoen euro. Vorig jaar leed het bedrijf een verlies van bijna twee miljoen euro.De gemeenteraad moet nog met het voorstel instemmen. Het college vraagt raadsleden daarom mee te denken en met eventuele wensen of bedenkingen te komen.