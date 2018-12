De politie heeft gisteren aan de Oldendieverveldweg net buiten Diever vijftig zakken met vervuilde potgrond gevonden. Waarschijnlijk komen de zakken bij een hennepkwekerij vandaan.

Het is lang niet voor het eerst dat er gedumpt drugsafval in Drenthe is gevonden. Criminelen die drugs produceren moeten van het afval af en droppen dat regelmatig ergens in de natuur.