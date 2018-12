Aandeelhouders Groningen Airport Eelde in spoedberaad

De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde zijn vanochtend in spoedberaad gegaan. Onderwerp van gesprek zijn onder meer de begroting van volgend jaar en toekomstige investeringen.

Het is alle hens aan dek voor Groningen Airport Eelde. Er zit bijna geen geld meer in kas voor volgend jaar, door het verlies van de vluchten naar München en Kopenhagen.Het vliegveld hoopt dat de aandeelhouders (provincies Groningen en Drenthe, gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo) een half miljoen extra subsidie willen overmaken. Dan heeft het vliegveld in ieder geval genoeg geld om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen.De aandeelhouders vergaderen nu over de begroting voor komend jaar. Het vliegveld heeft een tekort van 775.000 euro op die begroting. Ook wordt duidelijk of de aandeelhouders geld over hebben voor investeringen.Verwacht wordt dat de aandeelhouders vanmiddag om 13.00 uur klaar zijn met vergaderen.