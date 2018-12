Opruimen afvalberg Talen Meppel begonnen

Op het terrein van voormalige afvalverwerker Talen in Meppel is het opruimen van afvalbergen begonnen. De gemeente Meppel heeft verschillende juridische procedures lopen om de eigenaar en de voormalige huurder ertoe te dwingen de rotzooi weg te halen.

"Wij hebben het initiatief genomen, omdat we niet het risico willen lopen dat er met de kerstdagen nog brandbaar materiaal tegen de omheining ligt", zegt Klaas Klein van Lagros BV, die het terrein in eigendom heeft. "We zijn vandaag begonnen en de uitvoerder moet kijken hoe ver ze kunnen komen."Op de vraag of Lagros die zaken in overeenstemming met de vergunning gaat opruimen, wil hij geen antwoord geven. Wie het opruimen betaalt, wil hij ook niet zeggen.Het terrein is eigendom van Lagros BV uit Staphorst. Het werd tot voor kort door de afvalverwerker Albert Talen gehuurd. Op het terrein van Talen Recycling werd afval opgeslagen op een manier die in strijd was met de vergunning. Zo lag er te veel te dicht bij de randen van het terrein.De gemeente Meppel probeerde met dwangsommen Talen te bewegen om het op te ruimen. Toen dat niet lukte werd bestuursdwang toegepast. Dat is het zwaarste middel dat een gemeente kan gebruiken en het kan ertoe leiden dat een bedrijf wordt gesloten.Maar zover kwam het niet. Omdat er lange tijd niet was betaald, werd de huur per 1 november opgezegd. Een uur later ontstond er grote brand op het terrein , waardoor een aantal woonboten in de omgeving moest worden ontruimd.Een woordvoerder laat weten dat de gemeente erg blij is dat met het werk aan de Hesselterlandweg is begonnen. "We wisten dat het eraan zat te komen en nu gebeurt er wat, gelukkig", aldus woordvoerder Robert Lanting van de gemeente Meppel. "Maar alle juridische procedures blijven gewoon doorlopen."Meppel heeft ondertussen ook besloten om camera's op te hangen in verband met de brandveiligheid. Permanent cameratoezicht moet voorkomen dat kwaadwillenden het terrein op komen.