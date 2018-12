Deel dit artikel:













Drenthe kent in 2019 drie 'ANWB-topcampings' De Berenkuil in Grolloo (foto: Google Streetview)

De ANWB heeft drie campings in Drenthe bestempeld als Top Camping. Daarmee horen de campings volgens de ANWB bij de 180 beste campings van Europa.

Net als vorig jaar staan Landgoed De Berenkuil in Grolloo en Vakantiecentrum De Fruithof in Klijndijk op de toplijst. Camping De Norgerberg in Norg prijkt voor het eerst op de lijst van beste campings van Europa.



Die campings op de lijst hebben de maximale score van vijf sterren behaald bij de campinginspectie van de ANWB. In totaal beoordeelde de ANWB meer dan tweeduizend campings in binnen- en buitenland. De campings werden beoordeeld op sanitair, terrein, zwemmen, recreatie en winkels & horeca.