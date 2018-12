GAE krijgt week de tijd voor sluitende begroting

De provincies Drenthe en Groningen, de steden Assen en Groningen en de gemeente Tynaarlo willen de begroting voor volgend jaar nog niet vaststellen.

Volgende week wordt er verder gepraat. Dan moet de luchthaven een sluitende begroting overleggen. Dus heeft de directie van Groningen Airport Eelde een week extra om de financiën op orde te brengen. In de huidige begroting voor 2019 stevent de luchthaven af op een tekort van 775.000 euro.De aandeelhouders hebben verder laten weten geen extra geld uit te willen trekken. Het vliegveld had gehoopt op een half miljoen extra subsidie om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Dat betekent dat de aandeelhouders voorlopig niet gaan investeren in een nieuwe terminal of brandweerkazerne op het vliegveld."We willen blijven voldoen aan onze verplichtingen, want we willen een veilige luchthaven runnen. Veilig vliegen heeft prioriteit en dat gaat gewoon door", aldus gedeputeerde Cees Bijl.De directie van het vliegveld zoekt ondertussen een opvolger van Nordica . Deze noodlijdende vliegmaatschappij besloot vorige week te stoppen met vliegen van Eelde naar Kopenhagen en München. Er wordt met meerdere maatschappijen gepraat over opvolging, maar meer wil de directie niet prijsgeven.