Vrijwilligers van de maand: fruit, noten en kruiden voor Meppelers

De Drentse natuur kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zet RTV Drenthe elke maand een vrijwilliger of een vrijwilligersgroep in het zonnetje. Deze keer nemen we een kijkje bij de vrijwilligersgroep Permacultuur Meppel.

De groep vrijwilligers komt samen in het Noorderpark. "Wij willen heel graag dat de mensen uit de stad en uit de wijk hier straks gratis fruit kunnen plukken, en ook noten en kruiden. Eigenlijk al het groen dat eetbaar is", legt vrijwilliger Gea Schoemaker uit.Maar het zijn niet alleen de inwoners van Meppel waar de vrijwilligers hun handen voor uit de mouwen steken. "We willen ook dat hier een plek komt, waar insecten zich thuis voelen", vertelt Schoemaker.Vrijwilliger Arina de Ruiter is daar druk voor bezig. Ze is bloembollen aan het planten. "We doen dit voornamelijk voor de bijen, want als ze wakker worden in het voorjaar, moeten ze wel te eten hebben."De vrijwilligersgroep Permacultuur heeft nog een doel. "Het liefst willen we dat er elke maand iets in bloei staat", zegt Schoemaker. "Zodat er elke maand andere insecten hun voedsel kunnen vinden."