Veilig Thuis Drenthe heeft te weinig personeel met de juiste diploma's

Veilig Thuis Drenthe heeft de basis op orde, maar kan moeilijk voldoende gekwalificeerd personeel vinden. Dat blijkt uit de informatieve notitie die GGD Drenthe naar de gemeenten verstuurde.

Veilig Thuis Drenthe (VTD) valt onder GGD Drenthe en is een organisatie die hulp biedt bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Eerder dit jaar leverden (oud-)medewerkers kritiek op de organisatie. Ze maakten zich zorgen over de kwaliteit die geboden wordt. Zo zou het personeelsverloop groot zijn en zouden ervaren mensen vertrekken.GGD Drenthe beloofde vorige maand de gemeenten toelichting te geven over het ingezette veranderingstraject en hoe het gaat met de dienstverlening.De organisatie schrijft nu nog onvoldoende personeel te hebben om in het nieuwe jaar gelijk volgens een nieuwe werkwijze en het (deels nieuwe) handelingsprotocol te kunnen werken. Volgens VTD is dit een landelijk probleem. Daarnaast schrijft de organisatie moeite te hebben met het vinden van geschikte vertrouwensartsen.De organisatie schrijft ook dat nog niet alle professionals in staat waren om hun productienorm te behalen en achter de koers van de organisatie kunnen staan. Hierover zijn gesprekken gevoerd en is ondersteuning geboden. Een klein aantal medewerkers koos ervoor om een andere baan te nemen.Volgens Dagblad van het Noorden vertrok in anderhalf jaar tijd ongeveer een derde van de pakweg zestig personeelsleden. Sommigen deden dat vrijwillig, anderen naar eigen zeggen onvrijwillig.,,Wie zich kritisch opstelt, wordt eruit gewerkt’’, zei een van de (oud-)medewerkers tegen de krant. ,,De blijvers durven niets meer te zeggen, omdat ze bang zijn dat zij de volgende zijn. Er is een onveilige werksfeer.’’GGD-directeur Karin van Eeken liet begin oktober via een woordvoerder weten dat druk wordt gesproken over de veronderstelde problemen, maar dat de dienstverlening niet in gevaar is. Ze erkende wel dat er veel nieuw personeel is, maar dat het om goed opgeleide mensen gaat. Gedwongen ontslagen zijn er volgens haar niet gevallen.De Inspectie Jeugdzorg schreef in 2016 een vernietigend rapport over Veilig Thuis Drenthe. Zo zou de bereikbaarheid onvoldoende zijn en waren er problemen met de wachtlijsten. De organisatie kwam vervolgens onder verscherpt toezicht te staan en kwam met een verbeterplan.