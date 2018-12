Werkstraf voor radeloze hennepkweker uit Alteveer

Voor het telen van 517 hennepplanten en in het bezit hebben van een wapen heeft de rechtbank in Assen een man uit Alteveer veroordeeld tot 120 uur werkstraf uur. Daarbij heeft hij vier maanden voorwaardelijke celstraf gekregen.

In november 2016 vond de politie de hennepkwekerij in de schuur bij het huis van de 58-jarige man. Ook had hij twee gaspistolen en een ploertendoder in huis.De man was tijdens de rechtszaak twee weken geleden erg emotioneel. Hij zei dat hij uit radeloosheid een hennepkwekerij liet aanleggen eerder in 2016. Omdat zijn vrouw ernstig ziek was, had de man snel geld nodig, legde hij uit. Ze was in Nederland uitbehandeld, maar kon in Duitsland nog wel therapie krijgen. Die kostte 43.000 euro per twee maanden.De man, die onder meer in kunst handelde, verkocht een paar schilderijen, maar dat leverde volgens hem te weinig op. Daarom benaderde hij via via mensen in de drugswereld die hem wilden helpen. Zelf zou hij een percentage van de winst krijgen.Justitie denkt dat hij de kwekerij al in 2015 heeft laten aanleggen en in totaal elf keer heeft geoogst. De geschatte winst bedraagt meer dan twee ton. De man ontkent dat. Hij zegt dat hij maar twee keer heeft geoogst, waarvan één oogst amper wat opbracht.In maart volgend jaar volgt de strafzaak over zijn criminele winst. Justitie wil die afpakken. De vrouw van de man uit Alteveer is inmiddels overleden. Na zijn arrestatie is er beslag gelegd op meerdere auto’s, twee huizen, sieraden, telefoons en bijna tachtig schilderijen. Die krijgt de man voorlopig niet terug. Daarover komt ook in maart pas duidelijkheid.