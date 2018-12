Politie Noord-Nederland registreert minder racisme

De politie Noord-Nederland, waar Drenthe, Groningen en Friesland onder vallen, heeft het afgelopen jaar minder racistische incidenten geregistreerd dan het jaar ervoor.

In 2016 werden in het Noorden nog 322 racistische en antisemitische incidenten geregistreerd. Een jaar later nam dat aantal af naar 255. Zes van de tien politie-eenheden van Nederland registreerden meer incidenten dan de eenheid Noord-Nederland.Ook het aantal registraties per tienduizend inwoners ging omlaag: van 2,1 naar 1,7 gemelde racistische incidenten.Koplopers zijn de eenheden Den Haag en Rotterdam. Daar werden respectievelijk 622 en 589 incidenten gemeld. In Rotterdam steeg het aantal geregistreerde racistische incidenten zelfs met bijna honderd extra registraties.De cijfers komen uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut, in opdracht van de Anne-Frank Stichting. De resultaten zijn gebaseerd op de zogenaamde Basisvoorziening Handhaving, waarin politiemedewerkers incidenten registreren.