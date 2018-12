Huurachterstand voor bewoners Woonconcept neemt opnieuw af

Volgens Woonconcept daalt de huurachterstand van bewoners bij de woningcorporatie voor de tweede jaar op rij. Oorzaak: een sociaal incassobeleid en een goede samenwerking met partners.

"Als het gaat om de minste huurachterstand, staat Woonconcept in de top drie van het onderzoek van het Huurincasso Platform waar ruim 60 corporaties aan mee doen", laat Anneli Bouckaert van Woonconcept weten."Woonconcept voert een sociaal incassobeleid. Dat wil zeggen dat er niet alleen gekeken wordt naar het betalen van de achterblijvende huur, maar dat er gezocht wordt naar een blijvende oplossing", aldus Bouckaert. "We doen dit het liefst in een persoonlijk gesprek bij de bewoner thuis."De incasso-medewerkers van Woonconcept werken samen met de verschillende gemeentes, wijkagenten en sociale instanties op het gebied van welzijn om bewoners te helpen.Woonconcept kan zich vinden in de uitkomsten van het Drentse Woonlastenonderzoek, dat vorige week werd gepresenteerd. Het onderzoek toonde aan dat er minder mensen zijn met een betaalbaarheidsrisico en dat het besteedbare inkomen gemiddeld is gestegen. Bouckaert: "Minder huurachterstand betekent minder schuld en zorgen voor onze bewoners."