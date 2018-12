Het Frieseveen: geliefd natuurgebied bij wandelaars en vogels

"Er is hier veel te zien. Er zitten meer dan tweehonderd slobeenden, wilde eenden en futen. Dat zie je niet overal." Vogelkenner Egbert Boekema uit Haren is groot fan van het Frieseveen. Zo'n fan, dat hij een boek schreef over het gebied.

Het gebied kwam in 1985 in handen van Natuurmonumenten en is geliefd bij wandelaars. Het ligt onder de rook van de stad Groningen, tegen onze provinciegrens.Het Frieseveen ontstond nadat Friesen uit de buurt van Drachten er neerstreken om turf te graven. "Dat hebben ze in een jaar of vijftig helemaal uitgediept", legt Boekema uit.De komst van de Friezen zorgde ervoor dat het gebied flink veranderde. "Eerst was het alleen maar weiland, later zijn dat door het uitgraven mooie plassen geworden", aldus de schrijver.Het gebied is populair bij wandelaars die kunnen genieten van de natuur en de vogels. Volgens Boekema hebben die vogels daar geen last van. "Die wandelaars zijn rustig en die vogels wennen daar wel aan. Ze weten gewoon dat er niet zoveel gebeurt."