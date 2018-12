Deel dit artikel:













Apothekers moeten creatief zijn om medicijnvoorraad op peil te houden Deze la hoort vol te liggen met de anticonceptiepil Microgynon 30 (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Met je recept naar de apotheek om medicijnen op te halen en dan te horen krijgen dat het er niet is. Dat gebeurt de laatste maanden steeds vaker. Apothekers moeten daarom creatief zijn om hun klanten toch de goede medicijnen mee te geven.

Geschreven door Ineke Kemper

Een van de medicijnen die slecht verkrijgbaar zijn is de anticonceptiepil voor vrouwen zoals de Microgynon 30. Henk Bos, apotheker van Apotheek Vries, laat het ons zien: "Deze la hoort vol te staan met deze doosjes, maar ik heb er nog maar eentje. Die zal het komende uur wel weggaan. Ik verwacht vandaag nog wel een nieuwe voorraad uit het buitenland, maar het is wel de vraag of het op tijd binnenkomt voor de volgende klant."



Meer medicijnen zijn moeilijk verkrijgbaar

Maar het blijft niet alleen bij de anticonceptiepil. Ook oogpreparaten, medicijnen tegen Parkinson zoals Levodopa Carbidopa, de Epi-pen en bloeddrukverlagers zijn slecht leverbaar. En dat is voor patiënten erg vervelend. "Ze moeten constant wisselen van medicijn, soms wel drie keer per jaar. Zo'n medicijn ziet er anders uit. Niet alleen het doosje maar ook de pillen zelf. En soms zitten er bij een ander mark minimale verschillen in de dosering en dan moeten patiënten wennen aan hun nieuwe medicijnen."



Apotheker Bos is creatief en haalt de moeilijk verkrijgbare medicijnen uit andere Europese landen. Dat mag eigenlijk niet, maar wordt door de overheid gedoogd omdat de tekorten te groot zijn.



Kink in de kabel

Een van de oorzaken van het medicijntekort is volgens Bos dat de zorgverzekeraar één leverancier uitkiest dat een bepaald medicijn levert. "Het gevolg is dat andere firma's geen voorraden meer aanhouden en je dus maar eentje overhoudt. Die moet het voor weinig geld aanbieden en laat het daarom maken in India en China. Omdat het zo goedkoop mogelijk moet is er vaak ook maar één grondstoffenleverancier. Dan hoeft er maar iets te gebeuren en een hele productie medicijnen wordt afgekeurd. Dat zie je nu bijvoorbeeld met de pil."



Bos verwacht dat de problemen nog groter worden omdat de registratie van de uitgifte van medicijnen gaat veranderen. "Het einde is nog niet in zicht."