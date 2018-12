Inval hoofdkantoor Jehova's Getuigen Emmen wegens misbruik

Bij het hoofdkantoor van Jehova's Getuigen in Emmen is op 19 november een inval gedaan vanwege een grootschalig onderzoek naar seksueel misbruik.

Ook zijn twee kerkgebouwen, ook bekend als koninkrijkszalen, onderzocht. Een daarvan staat in Dordrecht, de locatie van de ander is nog onbekend. Ook zijn er vier woningen onderzocht. De politie zocht naar stukken van interne rechtszaken, dat meldt RTL Nieuws Er zijn meerdere aangiftes van slachtoffers gedaan van seksueel misbruik tegen leden of oud-leden van de Jehova's Getuigen.Er zouden volgens het Openbaar Ministerie negen zedenzaken lopen, waarbij leden of voormalige leden van de geloofsgemeenschap betrokken zijn.Een vrouw, die naar eigen zeggen misbruikt is door een van de (oud)-leden van de Jehova's Getuigen, is blij dat de slachtoffers serieus worden genomen door zowel politie als justitie. "Wij zijn zo lang niet gehoord of hebben zelfs moeten zwijgen door de druk vanuit de Jehovah's Getuigen. Ik ben blij dat er nu eindelijk daadkracht wordt getoond. Verder hoop ik dat de Jehovah's Getuigen inzien dat veranderingen noodzakelijk zijn om verder leed voor anderen in de toekomst te voorkomen."