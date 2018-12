Deel dit artikel:













Agenten controleren vanuit rijdende bus: Tientallen boetes De politie controleert vanuit een touringcar (foto: RTV Drenthe) Een vrachtwagen wordt door de politie aan de kant gezet (foto: RTV Drenthe)

De politie heeft in Drenthe tientallen boetes uitgedeeld aan automobilisten die tijdens het rijden een mobiele telefoon in hun hand hadden.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Agenten controleerden het verkeer vanuit een rijdende touringcar op onder andere de rijkswegen A28 en A37. De controle begon aan het einde van de ochtendspits.



Spotters

Als de touringcar de A28 bij Hoogeveen opdraait is het al direct raak. De chauffeur van de eerste vrachtwagen die wordt ingehaald is met zijn telefoon bezig.



Politieagenten in de bus, zogenaamde spotters, constateren de overtreding en geven dat door aan een van de ongeveer tien onopvallende politieauto's in de buurt."We doen dat met een bus, omdat we dan goed zicht hebben op wat er in de personenauto's en in vrachtauto's gebeurd", zegt Henri Venema van de politie Noord-Nederland.



De politie houdt het verkeer normaal gesproken in de gaten vanuit opvallende en onopvallende personenwagens, daarmee kun je moeilijk in de cabine van een vrachtwagen kijken. Een touringcar is veel hoger en daarmee lukt het wel.



Gevaar

De politie wil met de controle de aandacht vestigen op de gevaren van afleiding tijdens het rijden. Vorig jaar kwamen ruim 600 mensen om in het verkeer en raakten ruim 21.000 mensen gewond. "De meeste ongelukken gebeuren doordat mensen zijn afgeleid, terwijl ze aan het rijden zijn. Mensen zijn dan bijvoorbeeld berichtjes aan het versturen met hun smartphone", vertelt Venema.



Overijssel en Gelderland hadden de primeur wat betreft controles vanuit een rijdende bus, daar werd de touringcar in april al ingezet. In Noord-Nederland werd eerder al eens gecontroleerd vanuit een rijdende camper, maar de bus is praktischer. In totaal gingen vandaag 95 bestuurders op de bon.