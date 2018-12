Deel dit artikel:













Moordzuchtige Assenaar na jaren terug in tbs-kliniek De rechtbank in Assen (foto: Kim Stellingwerf)

Oud-Assenaar Bruno M., die is veroordeeld voor het doodsteken van een medewerkster van de gevangenis in Leeuwarden, moet terug de tbs-kliniek in. De rechtbank in Assen besloot donderdag dat zijn dwangverpleging moet worden hervat om de samenleving tegen hem te beschermen.

De 45-jarige M. kwam in 1994 vanuit Joegoslavië naar Assen. Toen hij in Nederland kwam, had hij al eens vastgezeten voor een juwelenroof in Moldavië. Nadat hij betrokken raakte bij een schietpartij in Amsterdam, draaide hij volgens zijn ouders door.



De man lijdt aan paranoïde schizofrenie en raakte aan de drugs. In de tijd dat hij in Assen woonde, werd hij steeds agressiever. Zo schoot de politie in Assen hem een keer in zijn knie toen hij zich bij een arrestatie niet wilde overgeven.



Moord in de gevangenis

De Asser veroordeelde hem in 2002 tot anderhalf jaar cel en tbs, omdat hij zijn ouders met messen had geprobeerd te vermoorden. Hij belandde in gevangenis De Marwei in Leeuwarden. Daar sloeg hij een in januari een 51-jarige medewerkster neer met een hamer op de creatieve afdeling van de gevangenis. Daarna stak hij de vrouw 32 keer met een beitel. Ze overleed voor ze op de alarmknop kon drukken.



De psychisch gestoorde man werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. In mei 2003 veroordeelde de rechtbank in Leeuwarden hem opnieuw tot tbs met dwangverpleging.



Terug naar Kroatië

Volgens officier van justitie Henk Mous was M. vorig jaar zomer bijna uitbehandeld toen hij hoorde dat hij tot ongewenste vreemdeling was verklaard en zou worden uitgezet naar Kroatië. Hij woonde op dat moment al zelfstandig en werd begeleid door de reclassering.



Mous: “Hij had jarenlang gestreden tegen die ongewenstverklaring en toen hij hem kreeg, wilde hij geen contact mee met zijn hulpverleners. Hij weigerde te praten over het maken van plannen rondom die uitzetting.” Daarmee werd hij opnieuw een gevaar voor de samenleving. Daarom eiste het Openbaar Ministerie twee weken geleden dat de tbs-behandeling moest worden hervat. De boomlange Bruno M. verscheen toen met zes beveiligers om zich heen en zijn handen geboeid in de rechtszaal in Assen.



Veiligheidsrisico

De rechtbank is het eens met het OM. Zonder hulpverlening krijgt de gestoorde man zijn broodnodige medicijnen niet en bestaat de kans dat het weer misgaat. Door de spanning vanwege de uitzetting en zijn woede richting de hulpverleners wordt de kans op agressie nog groter. “Een onaanvaardbaar veiligheidsrisico voor de samenleving”, aldus de rechtbank.



Bruno M. belandt daarom opnieuw in een tbs-kliniek, waar hij verplicht behandeling krijgt. Daar moet hij zijn uitzetting naar Kroatië afwachten.