'Blij met inval bij de Jehovah's Getuigen'

"We zijn heel positief verrast dat Justitie hier serieus werk van maakt", laat een opgeluchte Frank Huiting weten op het nieuws dat de politie een inval heeft gedaan bij de Jehovah's Getuigen. Onder meer in Emmen hebben agenten gebouwen doorzocht vanwege een grootschalig onderzoek naar seksueel misbruik.

Frank Huiting is een van de oprichters van Reclaimed Voices, opgezet door ex-Jehovah's Getuigen met als doel seksueel misbruik binnen deze kerkgemeenschap aan de kaak te stellen. Huiting werd in zijn jeugd zelf slachtoffer van seksueel misbruik. Hij is daarom ook blij dat de politie op verschillende locaties van Jehovah's Getuigen is binnengevallen . "We zijn heel benieuwd of er iets is aangetroffen."De politieactie vond al op 19 november plaats, maar het nieuws kwam vandaag pas naar buiten. "Wij waren vanochtend al op de hoogte", vertelt Huiting. "Niet via Justitie, die praten hier niet met ons over, maar via de media hoorden we dat zij dit nieuws gingen brengen."Reclaimed Voices ziet het onderzoek als een tegengeluid van de overheid. "Tot op heden hebben de Jehovah's Getuigen altijd het hoofd in het zand gestoken en vonden ze het nieuws te klein. Maar ik denk dat dit een heel duidelijk statement is. Ik vind het een heel positief signaal. Onze achterban is ook opgelucht. Het is een stukje erkenning; er is ineens aandacht voor de problemen en er wordt wat aan gedaan."Reclaimed Voices zegt ruim driehonderd meldingen te hebben gekregen van seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen in Nederland.Het Openbaar Ministerie (OM) is terughoudend met het verstrekken van informatie over de invallen bij de Jehovah's Getuigen. Uit navraag door RTV Drenthe wordt duidelijk dat het het OM niet teveel informatie wil geven.Huiting begrijpt die gereserveerdheid. "We merken dat het ministerie van Justitie terughoudend is over informatie wat betreft de ontwikkelingen. We snappen dat aan de ene kant ook wel, want ze willen het onderzoek niet dwarsbomen. Dat waarderen we."Ondanks dat Huiting blij is dat de eerste stap door de overheid is gezet, hoopt hij op nog meer. "Wat wij heel graag zouden willen zien, is dat het OM buiten de individuele zaken kijkt en de vertaalslag naar het grote geheel maakt. Welke rol heeft deze geloofsgemeenschap bijvoorbeeld en wat is hun beleid? En ook zijn we benieuwd of er wel sprake van kindveiligheid is binnen de geloofsgemeenschap."Reclaimed Voices gaat de ontwikkelingen goed in de gaten houden. "We gaan niet achterover leunen. In dit soort situaties moeten we pro-actief blijven handelen. En richting de overheid bieden we onze hulp aan als er zaken zijn die onduidelijk zijn wat betreft de religieuze context. We baseren ons dan puur en alleen op de feiten, ons eigen onderzoek en onze rapporten."